Гурбан Гурбанов обогнал в рейтинге Роберто де Дзерби

БАКУ /Trend/ - Объявлен новый список лучших главных тренеров мира.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, изменилась позиция в этом рейтинге Гурбана Гурбанова, единственного азербайджанского тренера, входящего в число 500 самых авторитетных спортивных специалистов планеты.

Главный тренер "Карабаха" поднялся на 138-е место в мировом рейтинге. 52-летний специалист с 1670 очками обошел известного тренера Роберто де Дзерби. Позиция в этом рейтинге итальянского тренера «Брайтона» понизилась со 138-го места на 143-е.

Главный тренер из Монтенегро «Нефтчи» Миодраг Божович занимает 195-е место в списке с 1616 очками. Он сохранил свою прежнюю позицию в рейтинге.

Отметим, что рейтинг возглавляет тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола с 2228 очками.

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