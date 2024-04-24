Самир Абасов встретится с Хави в лагере ФК "Барселона" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Главный тренер ФК "Сумгайыт" Самир Абасов набирается опыта в Испании.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на İdman.biz, специалист, отправившийся несколько дней назад в Мадрид, впервые с трибун посмотрел "Эль-Класико" (матч между "Реалом" и "Барселоной").

На следующий день Самир Абасов отправился в Барселону, где он пройдет недельную стажировку. Наблюдая за тренировками "Барселоны", он встретился с тренером каталонской команды Оскаром Эрнандесом и рядом других местных специалистов и обменялся с ними мнениями.

По завершении стажировки у него запланирована встреча с главным тренером "Барселоны" Хави.

Отметим, что Самира Абасова сопровождает тренер "Сумгайыта" по физподготовке Жерар Мартинес.

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