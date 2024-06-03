В эти выходные в Шамахы пройдет Фестиваль воздушных шаров

БАКУ /Trend/ - 8-9 июня в Шамахы пройдет очередной Фестиваль воздушных шаров (Balloon Festival).

Как сообщает Trend, основной целью Фестиваля воздушных шаров, который будет организован компанией "EZONE" при поддержке Исполнительной власти Шамахы, является содействие туристическому потенциалу страны, в том числе Шамахинского района, где проводится фестиваль.

Во время полетов, которые состоятся в утренние часы 8 и 9 июня (с 05:00 до 08:00), воздушные шары различных цветов, форм и дизайна поднимутся в небо над селом Мейсари в Шамахы. Это зрелище обещает зрителям незабываемые впечатления.

Туристические полеты на воздушных шарах пока не выполняются. Но демонстрационные полеты, которые местные пилоты будут выполнять совместно с международными специалистами, смогут наблюдать все желающие с территории села Мейсари.

Лица, прошедшие регистрацию на iTicket.az для участия в мероприятии, смогут посмотреть красочную развлекательную и концертную программу на территории комплекса "Ширван шараблары" в селе Мейсари.

Напомним, что первый Фестиваль воздушных шаров в Шамахы состоялся в июне прошлого года. Фестиваль с первого раза вызвал большой интерес.