В Азербайджане устанавливаются штрафы за проведение церемоний, связанных с ранними браками

БАКУ /Trend/ - Устанавливаются штрафы за проведение церемоний, связанных с вступлением несовершеннолетних в брак.

Как сообщает Trend, это отражено в предложенном изменении в Кодекс об административных проступках, которое обсуждалось сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно законопроекту, за проведение лицами, управляющими объектами общественного питания, церемоний, связанных со вступлением несовершеннолетних в брак (помолвка, свадьба и другие церемонии), физические лица будут оштрафованы в размере от тысячи до тысячи пятисот манатов, должностные лица - от трех тысяч до четырех тысяч манатов, юридические лица - от шести тысяч до девяти тысяч манатов.

За повторное совершение проступка, предусмотренного статьей 189-2.1 настоящего Кодекса, лицом, получившим административное взыскание, в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном взыскании физические лица будут оштрафованы в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот манатов, должностные лица - от пяти тысяч до шести тысяч манатов, юридические лица - от десяти тысяч до тринадцати тысяч манатов. Отметим, что этой статье под "ранним браком" понимается союз, заключенный с несовершеннолетним с целью создания семьи без заключения официального брака.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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