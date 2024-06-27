Самеддин Асадов пригласил молодежь к сотрудничеству с "Азеркосмосом"

БАКУ /Trend/ - Председатель правления Азербайджанского космического агентства (Азеркосмос) Самеддин Асадов пригласил азербайджанскую молодежь, владеющую стартапами в космической отрасли, и обладателей идей в целом к сотрудничеству с "Азеркосмосом".

Как сообщает в четверг Trend, об этом он сказал, выступая на панельной сессии в рамках Фестиваля инноваций "Baku ID".

По его словам, для достижения успеха в космической отрасли нужно объединиться.

"Если представители космической отрасли соберутся вместе и обсудят общие вопросы, то расширятся как внутригосударственные, так и международные связи, сформируются новые направления сотрудничества, что даст большой толчок развитию этой сферы в целом. Если у вас есть стартап в космической отрасли или же идеи, такие как Data в космосе, космические путешествия и т. д., вы можете связаться с нами", - добавил Асадов.

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