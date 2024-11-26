В Баку начали работу электрические автобусы по нескольким маршрутам

БАКУ /Trend/ - В Баку по нескольким маршрутам начали работать автобусы с электродвигателями.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

Было отмечено, что агентство осуществляет постоянные меры по организации устойчивого и безопасного общественного транспорта, обновлению автобусного парка.

"По маршрутам № 1, 5, 14, 21 и 88А начали работать электроавтобусы марки BYD", - отметили в агентстве.

В сообщении отмечается, что автобусы с электродвигателями оснащены технологией с нулевым уровнем выбросов.

"Это также вносит важный вклад в защиту окружающей среды. Кроме того, автобусы оснащены новейшими технологиями для повышения уровня комфорта пассажиров", - сказали в агентстве.

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