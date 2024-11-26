В Азербайджане программа обеспечения жильем семей шехидов расширена в 5 раз

БАКУ /Trend/ - За период после 44-дневной Отечественной войны и до настоящего времени 106 тысячам членов семей шехидов и ветеранам войны назначены ежемесячные социальные выплаты, а 24,2 тысячи - единовременные выплаты.

Об этом Trend сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Сообщается также, что программа обеспечения жильем семей шехидов, лиц с инвалидностью в связи с войной расширилась в 5 раз, им предоставлено 6 326 квартир и частных домов, лицам с инвалидностью в связи с войной - 528 автомобилей.

Согласно информации, 11 тысячам лиц, являющихся членами семей шехидов и участниками войны, были оказаны 68,1 тысячи услуг социально-психологической поддержки и реабилитационные услуги.

"2 232 лица с инвалидностью в связи с войной обеспечены 61,1 тыс. средствами реабилитации, в том числе 490 человек - 599 современными высокотехнологичными протезами.

Обеспечена занятость 24,4 тыс. человек, являющихся членами семей шехидов и участниками войны, в том числе 12,1 тыс. человек привлечены к программе самозанятости.

В целом в послевоенный период пакет социальной поддержки охватил 130 тыс. человек, которым было оказано 363 тыс. услуг поддержки", - отмечается в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!