В Шуше стартовал творческий марафон, объединяющий талантливую молодежь из стран ОИС (ФОТО)

ШУША /Trend/ - До 6 декабря пройдет ряд мероприятий в рамках программы "Шуша - молодежная столица исламского мира".

Об этом сказала Trend сотрудник управления творческих индустрий и цифрового развития министерства культуры Азербайджана Ульвия Зейналова.

"Среди этих мероприятий хотелось бы особо отметить творческий марафон, организованный министерством культуры. Творческий марафон – это платформа, объединяющая талантливую молодежь из стран Организации исламского сотрудничества. Данное мероприятие предоставляет возможность молодым людям из различных творческих сфер создавать инновационные и креативные продукты", - сказала Зейналова.

По ее словам, на мероприятии молодые люди из четырех творческих кластеров разделятся на команды и будут создавать различные продукты.

"Это области анимации, кино, дизайна и моды. С сегодняшнего дня стартовал творческий марафон. Он продлится 24 часа, а 3-го числа будут проведены презентации. На основе этих презентаций жюри определит отличившиеся команды, а также будут представлены созданные ими продукты", - сказала Зейналова.