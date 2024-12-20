Nar и Netty наградили лучшие цифровые инициативы (ФОТО)

В этом году самый выгодный мобильный оператор «Nar» и Национальная интернет-премия «Netty» наградили цифровые инициативы, реализованные в азербайджанском сегменте интернета. Конкурс охватил широкий спектр направлений, таких как наука, финансы, инновации, здравоохранение и туризм. В нем было зарегистрировано более 200 проектов по 9 номинациям и 27 подноминациям.

БАКУ/Trend/ - В этом году самый выгодный мобильный оператор Nar и Национальная интернет-премия Netty наградили цифровые инициативы, реализованные в азербайджанском сегменте интернета. Конкурс охватил широкий спектр направлений, таких как наука, финансы, инновации, здравоохранение и туризм. В нем было зарегистрировано более 200 проектов по 9 номинациям и 27 подноминациям.

Финалисты были определены на основе оценок экспертов Netty и онлайн-голосования интернет-пользователей. На церемонии награждения, в которой приняли участие номинанты, эксперты и известные представители интернет-сообщества, были объявлены 21 победитель проекта. Подробную информацию о победивших проектах можно найти на сайте netty.az.

Следует отметить, что ежегодная Национальная интернет-премия Netty, проводимая в партнерстве с Nar, уже 20 лет освещает и награждает различные проекты азербайджанского интернет-сегмента. Партнерство с премией Netty соответствует стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) Nar, направленной на поддержку образования и просвещении. Подробнее о КСО проектах Nar можно узнать на сайте nar.az.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 5 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.