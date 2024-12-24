Представители аппарата военного атташе Азербайджана в Беларуси посетили Полоцкое кадетское училище (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представители аппарата военного атташе Вооруженных Сил Азербайджанской Республики в Республике Беларусь приняли участие в ряде мероприятий, приуроченных к годовщине создания Полоцкого кадетского училища.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

На мероприятии участникам рассказали об истории Полоцкого кадетского училища, которое считается старейшим кадетским училищем на территории СНГ, о профессионализме, проявленном выпускниками училища в боях против фашистских захватчиков.

Было отмечено, что в освобождении Беларуси от немецко-фашистской оккупации принимали участие до 10 тысяч азербайджанцев. 102 наших соотечественника были участниками партизанского движения, а 17 содержались в плену в лагере «Шталаг 352». 11 азербайджанцев, участвовавших в боях за Беларусь, были удостоены звания Героя Советского Союза, а 1 - дважды Героя Советского Союза.

Выступившие на мероприятии отметили, что азербайджанцы, погибшие в боях за Полоцк, похоронены в братских могилах в различных местах на территории района. В целях увековечения памяти соотечественников в музее Полоцкого кадетского училища представителями аппарата военного атташе создан уголок обмундирования Азербайджанской Армии. Форма одежды представлена воинским званием «лейтенант», с учетом самого высокого воинского звания одного из тех, кто геройски погиб в боях за район - лейтенанта Вахабова Азиза Шукюр оглу.

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