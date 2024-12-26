Лица, объявленные в международный розыск, экстрадированы в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Мамедова Вусала Шахмалы оглу в соответствии с требованиями Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 года было удовлетворено Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Об этом Trend сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Кроме того, ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Юсифова Эльшана Аладдин оглу в соответствии с требованиями Европейской конвенции об экстрадиции было удовлетворено Генеральной прокуратурой Грузии.

Поскольку имелись обоснованные подозрения в том, что В.Мамедов совершил умышленное убийство в составе группы лиц по предварительному сговору, а Э.Юсифов - преступления, связанные с хулиганством и незаконным хранением огнестрельного оружия, было принято решение о привлечении их в качестве обвиняемых, и за уклонение от следствия они были объявлены в международный розыск.

Э.Юсифов был задержан на территории Грузии, Вусал Мамедов - на территории Российской Федерации. Они были доставлены в Азербайджан в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы минюста.

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