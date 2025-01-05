Назван срок оглашения предварительного отчета расследования катастрофы самолета AZAL

БАКУ /Trend/ - Предварительный отчет расследования крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане, которое произошло в конце декабря 2024 года, будет опубликован через 30 дней с момента авиапроисшествия.

Как передает Trend, об этом сообщили в министерстве транспорта и коммуникаций Казахстана.

"Предварительный отчет в соответствии с требованиями законодательства РК и требованиями приложения 13 ИКАО будет опубликован через 30 дней с момента авиапроисшествия. При этом, в соответствии с приложением 13, Комиссия планирует завершить расследование в течение 12 месяцев", - сообщили в министерстве.

Напомним, что на борту самолета Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс J2-8243 из Баку в Грозный, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа — всего 67 человек. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 получили ранения.

Анализ черных ящиков самолета проводится в соответствии с международными авиационными стандартами. Расследование причин катастрофы продолжается, а окончательные выводы будут сделаны после завершения всех исследований и анализа собранных данных.