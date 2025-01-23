ФК «Карабах» проиграл румынскому клубу - Лига Европы УЕФА (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» провел очередной матч в в рамках Лиги Европы УЕФА.

Как передает Trend, чемпион Азербайджана принимал румынский клуб "ФКСБ".

Матч, проходивший на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, завершился победой соперника со счетом 3:2.

Первый гол за агдамский клуб на 2-й минуте забил Леандро Андраде. На 41-й минуте матча игрок команды соперника Джойским Дава забил автогол.

Голы в составе "ФКСБ" забили Адриан Сут (2 гола) и Давид Микулеску.

«Карабах», набравшийся 3 очка, лишился шансов на выход в плей-офф.