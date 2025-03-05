В Лачине пройдет ярмарка труда

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана совместно с ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) проведет в Лачинском районе ярмарку труда.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Отмечается, что ярмарка будет организована 7 марта с 11:00 до 13:00 в административном здании Лачинского районного отдела Cлужбы занятости Восточно-Зангезурского регионального филиала Агентства (г. Лачин, ул. Гейдара Алиева, 138).

"На мероприятии будет представлено более 110 вакансий в таких сферах, как электросветотехническое обеспечение полетов, связь, эксплуатация аэродрома, служба авиационной безопасности, эксплуатация и ремонт технологического оборудования и по другим видам работ в Лачинском международном аэропорту, который будет введен в эксплуатацию в этом году", - говорится в информации ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!