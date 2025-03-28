Банк Республика и Фонд «Nargis» организовали ифтар для жителей в Шуше (ФОТО)

При поддержке Банка Республика в Шуше впервые были установлены шатры для ифтара

В священный месяц Рамазан по инициативе фонда «Nargis» и при поддержке Банка Республика в городе Шуша впервые были установлены шатры для ифтара.

Эта благородная инициатива создала в городе особую праздничную атмосферу, объединив жителей Шуши в эти священные дни. В специально оформленных шатрах в восточном стиле горожане собрались вместе, чтобы разделить духовную силу Рамазана, произнести молитвы и вместе разделить радость ифтара.

В рамках акции более ста человек приняли участие в ифтар-ужинах. Тем, кто не смог лично присутствовать на ифтаре, а также нуждающимся, были доставлены продуктовые наборы с ифтаром прямо на дом.

Это значимое событие стало не просто актом благотворительности, но и символом воссоединения азербайджанского народа на своих исконных землях, олицетворяя единство и братство.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.