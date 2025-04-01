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Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 1 апреля 2025 20:05 (UTC +04:00)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фото: Фонд Гейдара Алиева

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 1 апреля при поддержке Фонда Гейдара Алиева состоялось мероприятие по случаю праздника Рамазан.

Как сообщает Trend, на мероприятии, в котором участвовали семьи шехидов, были прочитаны аяты из Корана, вознесены молитвы за упокой душ шехидов.

Далее на мероприятии, организованном при поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры в рамках проекта "Мой сын - герой" группы Fire Land Group, выступили известные деятели искусства Азербайджана.

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Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан (ФОТО/ВИДЕО)
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