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Прокуратура начала расследование по факту найденных фрагментов костей в Агдере

Общество Материалы 3 апреля 2025 15:58 (UTC +04:00)
Прокуратура начала расследование по факту найденных фрагментов костей в Агдере
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 2 апреля в районную прокуратуру поступила информация о найденных фрагментах, предположительно, человеческих костей на территории села Баш Гюнейпая Агдеринского района.

В пресс-службе Генпрокуратуры в ответ на запрос Trend сообщили, что сотрудники прокуратуры незамедлительно выехали на территорию и провели осмотр места с участием криминалиста и эксперта.

В ходе осмотра обнаруженные останки были должным образом изъяты для проведения экспертиз и лабораторных исследований, а также выполнены другие необходимые процессуальные действия.

В настоящее время продолжаются процессуальные действия для идентификации останков.

По данному факту в прокуратуре Агдамского района проводится расследование.

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