В Азербайджане создаются единые правила паспортизации недвижимых памятников

БАКУ /Trend/ - Для всех органов государственной власти, осуществляющих охрану и паспортизацию недвижимых образцов культурного наследия, утверждаются общие, единые правила и форма паспортизации.

Как сообщает в понедельник Trend, этот вопрос нашел свое отражение в законопроекте "О внесении изменений в закон "Об охране памятников истории и культуры", который обсуждался сегодня на заседании комитета по культуре Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана .

В законопроекте говорится, что одной из необходимых работ, связанных с памятниками, взятыми под государственную охрану, является их документирование или паспортизация. Учитывая необходимость создания национальной паспортной формы, связанной с документированием указанных памятников, в 2012-2013 годах была разработана образцовая национальная паспортная форма.

Паспортизация памятников осуществляется министерством культуры, Государственным агентством по туризму на территории подведомственных Государственных заповедников, Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" на территории Государственного историко-этнографического заповедника "Гала". Также, согласно "Уставу Управления государственного заповедника города Шуша", Управление заповедника должно осуществлять паспортизацию памятников.

Это обстоятельство создает предпосылки для составления документа - паспорта, содержащего научную и фактическую информацию о взятых под государственную охрану памятниках, не в единой форме и порядке, а в индивидуальном порядке каждым учреждением.

Подчеркивается, что для всех государственных органов, осуществляющих охрану и паспортизацию объектов недвижимого культурного наследия, важно утверждение общих, единых правил и одной паспортной формы.

Поправка, предусмотренная в законе "Об охране памятников истории и культуры", также создает правовую основу для выдачи паспорта на основании единых правил на культурные ценности, включенные в Государственный список, определения примерной формы паспорта памятника, а также создания электронной базы данных о паспортизации по стране.

Согласно предложенному изменению, правила паспортизации недвижимых памятников и примерная форма паспорта будут определяться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом Исполнительной власти.

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