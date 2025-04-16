Министр образования Китая посетил кафедру азербайджанского языка в пекинском вузе

БАКУ /Trend/ - Министр образования Китайской Народной Республики Хуай Цзиньпэн посетил Пекинский университет иностранных языков.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что в ходе визита министр также посетил кафедру азербайджанского языка. Ему была предоставлена информация о языках, преподаваемых на Азиатском факультете, достигнутых научных достижениях, международных связях. Китайский министр также встретился с преподавательским составом кафедры азербайджанского языка и заведующим кафедрой доктором философии по филологии Агшином Алиевым, отличившимся своей активностью в научно-педагогической жизни вуза. В ходе встречи министр был проинформирован о деятельности первой и единственной в Китае кафедры по специальности "Азербайджанский язык".

Было отмечено, что наш соотечественник, доктор философии Агшин Алиев, проживающий в Пекине, в 2020 году был награжден медалью Азербайджанской Республики "За заслуги в диаспорской деятельности" Государственного комитета по работе с диаспорой.

В одном из самых престижных высших учебных заведений Китая - Пекинском университете иностранных языков, где преподается 101 иностранный язык, кафедра азербайджанского языка была создана в 2016 году. На начальном этапе азербайджанский язык преподавался как третий язык, однако по решению министерства образования Китая в 2018 году был объявлен набор по специальности "Азербайджанский язык" на основе общенационального экзамена. В результате 9 студентов за четыре года освоили азербайджанский язык и стали первыми азербайджанистами в стране.

Эти студенты, обучавшиеся по специальности "Азербайджанский язык" (2018–2022 гг.), активно участвовали в различных проектах и мероприятиях, проводимых кафедрой и связанных с нашей страной. В сентябре прошлого года в университете была проведена первая Международная конференция по азербайджановедению в Китае с целью способствовать построению культурных и научных мостов между двумя странами, создать новые возможности для сотрудничества студентов и исследователей, а также поддержать расширение экономических и дипломатических связей.