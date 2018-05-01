Минсельхоз Азербайджана поставил задачу устранить недостатки в хлопководстве

1 мая 2018 21:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В министерстве сельского хозяйства Азербайджана состоялось совещание, посвященное севу хлопка в Бардинском районе, говорится в сообщении ведомства, распространенном во вторник.

В мероприятии приняли участие должностные лица министерства, начальники управлений сельского хозяйства, ученые, специалисты, представители Госслужбы фитосанитарного контроля, ОАО "Агролизинг", ЗАО "Коммерческое производство MKT", ЗАО "Азерпамбыг" и представители пунктов по заготовке хлопка.

Министр сельского хозяйства Инам Керимов, рассказав о поручениях и задачах, поставленных главой государства перед министерством, отметил, что глава государства определил развитие хлопководства как одну из приоритетных задач. Керимов сказал, что в прошлом году хлопок был посеян на площади 133 тысячи гектаров, но, несмотря на это, возникли определенные проблемы как по объективным, так и по субъективным причинам.

Недостатки в данной области должны быть устранены в короткий срок, необходимо проводить правильное планирование и координацию, сказал министр.

На совещании была заслушана информация о севе хлопка в районах, были проведены обсуждения выдвинутых предложений.

После обсуждений ОАО "Агролизинг" были даны поручения и рекомендации по организованному проведению сева хлопка, обеспечению необходимой техникой и оборудованием, Госслужбе фитосанитарного контроля, ответственным работникам министерства даны поручения и рекомендации по своевременному и правильному использованию химических препаратов, применяемых в хлопководстве.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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