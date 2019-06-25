В Азербайджане идет масштабная реконструкция дорожной инфораструктуры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Имишлинском районе идет работа по реконструкции дорог республиканского и местного значения, соединяющих населенные пункты на трассе Бахрамтепе-Гобектала-Мехеммедли-Имишли-Джафарли-Оруджлу-Агамаммадли. Как сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, речь идёт о двух участках Бахрамтяпя-Имишли протяженностью в 14,3 км, III технической категории и Джафарлы-Оруджлу-Агамаммадли протяженностью в 21,7 км и IV технической категории.

Реконструкция дорог в обоих направлениях сделает комфортнее жизнь порядка 50 000 жителей 12 населенных пунктов, в том числе города Имишли и поселка Бахрамтапа.

Эти дороги эксплуатировались в течение многих лет без ремонта. По этой причине а также из-за природных факторов, на многих ее участках образовались различные повреждения.

В рамках проекта деформированные участки дорог были засыпаны грунтом, затем на них было уложено новое двухслойное дорожное полотно.

В рамках дренажных работ вдоль дороги были уложены и изолированы новые железобетонные трубы длиной 398 погонных метров.

На завершающем этапе на автотрассе будет установлено 190 дорожных знаков с обозначениями расстояний и 1372 сигнальных опор, вдоль дороги будет нанесена дорожная и пешеходная разметка, сооружены восемь автобусных остановок.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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