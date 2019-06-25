В UNEC состоялась презентация «Единой студенческой карты» (ФОТО)

25 июня 2019 13:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В UNEC состоялась презентация «Единой студенческой карты».

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу университета, в мероприятии приняли участие ректор UNEC, профессор Адалят Мурадов, первый заместитель председателя Центрального банка Алим Гулиев, региональный директор компании «Mastercard» Сулейман Сёзери, представители банка и руководители соответствующих структур университета.

Ректор сообщил, что в UNEC два года назад началась подготовка в связи с проектом, и выразил благодарность руководству банка за избрание UNEC с целью применения проекта пилотным университетом. Говоря о преимуществах «Единой студенческой карты», А.Мурадов отметил, что студенты одной единственной картой могут посещать не только учебные заведения и библиотеки, но и вести безналичный расчет в получении стипендии, транспорте, а также в торговых сетях внутри страны и за рубежом.

Первый заместитель председателя Центрального банка Алим Гулиев, выразив удовлетворение по поводу применения проекта впервые в Азербайджанском государственном экономическом университете, подчеркнул, что это высшее учебное заведение своими инновационными проектами за последние годы стало одним из ведущих высших учебных заведений страны. А.Гулиев рассказал о стратегических направлениях и исполнительных мероприятиях «Государственной программы по расширению цифровых платежей в Азербайджанской Республике в 2018-2020 годах», утвержденной Указом Президента Азербайджана от 26 сентября. Отметил, что в соответствии с планом мероприятий, утвержденных в рамках Государственной программы, привлечение учебных заведений к безналичному расчету избрано как один из приоритетных направлений. А.Гулиев подчеркнул, что использование среди студентов смарт-карт будет поддержкой в подготовке нового поколения, обладающего культурой современного платежа, и формировании в стране цифровой платежной среды.

Затем стратегический партнер Центрального банка, региональный директор компании «Mastercard», имеющий большой опыт в сфере цифровых платежей Сулейман Сёзери выступил с презентацией в связи с единой студенческой картой. Официальное лицо компании рассказал о применении студенческой смарт-карты в соседних странах и поделился международным опытом в этом направлении.

После презентации были озвучены предложения и даны ответы на вопросы.

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