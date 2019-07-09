Парламент Азербайджана утвердил во втором чтении поправки в госбюджет на 2019 г

9 июля 2019 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана были обсуждены поправки в закон «О государственном бюджете Азербайджана на 2019 год», сообщает во вторник Trend.

В связи с повышением размера минимальной пенсии и заработной платы появилась необходимость увеличить бюджет Государственного фонда по социальной защите при министерстве труда и социальной защиты населения на 200 миллионов манатов, доходы и расходы Фонда из остаточных средств, возникших в результате исполнения бюджета Фонда страхования от безработицы – на 15 миллионов манатов.

Для покрытия этих расходов в 2019 году планируется дополнительное поступление средств, за счет взносов обязательного государственного соцстрахования в сумме 350 миллионов манатов.

В связи с этим предусматривается увеличить верхний уровень (лимит) расходов бюджета в 2019 году на 215 миллионов манатов для финансового обеспечения дополнительных расходов, с соблюдением требований закона «О бюджетной системе», и на 150 миллионов манатов уменьшить сумму средств, выделяемых из госбюджета Фонду для балансирования доходов и расходов Государственного фонда по социальной защите.

После обсуждений поправки были вынесены на голосование и приняты во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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