В Нафталане прошла выставка-ярмарка продукции объектов МСБ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Нафталане при совместной организации Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) и Исполнительной власти города Нафталан была организована выставка-ярмарка продукции и услуг предпринимателей микро-, малого и среднего предпринимательства Гянджа-Газахского экономического района, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

В выставке-ярмарке, в основном, демонстрировалась продукция и ручные работы женщин-предпринимателей.

Всего была продемонстрирована свыше 50 наименований продукции около 30 субъектов МСБ.

Выставка-ярмарка проводится в целях представления продукции субъектов МСБ и расширения их возможностей для продажи этой продукции.

Напомним, что выставка-ярмарка была организована в рамках мероприятия на тему «Региональное развитие в Азербайджане», реализуемого в рамках проекта «Поддержка местного и регионального развития в Гянджа-Газахском экономической районе», совместно осуществляемого министерством экономики, ЕС и Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ)

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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