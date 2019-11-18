Орхан Мамедов: Развитие женского предпринимательства является одним из приоритетных вопросов

18 ноября 2019 13:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Развитие женского предпринимательства в Азербайджане является одним из приоритетных вопросов.

Об этом на форуме «Новые возможности на горизонте: Зеленый свет женщинам-предпринимателям» сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, предпринимательство, в частности, малый и средний бизнес, стоят в центре текущего этапа реформ, проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева.

Мамедов отметил, что добиться формирования диверсифицированной, конкурентоспособной национальной экономики, обеспечивающей устойчивый экономический рост и опирающейся на развитие предпринимательства в стране, одна из основных целей государственной политики: «Благодаря успешным экономическим реформам, проводимым в последние годы в стране, в этой сфере достигнут ряд существенных успехов, улучшена бизнес- и инвестиционная среда, предприниматели, в том числе, женщины-предприниматели, стали ведущей силой общества. Рост экономической инициативы женщин в стране имеет важное значение с точки зрения социально-экономического развития, в том числе, обеспечения занятости. Отрадно, что женщины уже играют важную роль в развитии предпринимательства в стране и активно занимаются бизнесом».

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Агентство по развитию МСБ Азербайджана организовало общественное обсуждение по финансированию предпринимателей (ФОТО)
Экономика 14 ноября 13:30
ЦБА провел тренинг по корпоративному управлению
Финансы 12 ноября 11:28
Агентство по развитию МСБ Азербайджана трудоустраивает своих волонтеров
Экономика 8 ноября 10:55
Агентство по развитию МСБ организовало мероприятие по просвещению азербайджанских предпринимателей (ФОТО)
Экономика 6 ноября 15:18
При организации Агентства по развитию МСБ в Дубаи представлена азербайджанская продукция (ФОТО)
Экономика 4 ноября 12:13
Агентство по развитию МСБ Азербайджана разрешило спор между предпринимателями
Общество 1 ноября 12:29
Лента новостей
"Азеригаз" обнародовало число абонентов за период 10 месяцев
Энергетика 13:51
В январе-сентябре было выделено более 11 млрд манатов инвестиций
Финансы 13:49
TOP 5 стран для трудовых мигрантов из Турции
Турция 13:49
В Азербайджане завтра будет до 17 градусов тепла
Общество 13:48
В 2020 году между странами "Восточного партнерства" ожидается подписание соглашения по снижению тарифов в роуминге
Политика 13:41
За январь-октябрь в Азербайджане сдано более 30 государственных объектов
Бизнес 13:37
Турция выступает за стабильность в Иране – МИД
Турция 13:33
Азербайджанские депутаты примут участие в заседании ПАЧЭС в Софии
Политика 13:18
Официальный курс узбекского сума на 19-25 ноября
Финансы 13:16