В Баку пройдет XIV заседание Постоянного секретариата Межправкомиссии TRAСEKA

БАКУ /Trend/ - В Баку 6 декабря пройдет международная конференция, посвященная 20-летию подписания Основного многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия, и XIV заседание Постоянного секретариата Межправительственной комиссии TRAСEKA, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

В мероприятиях примут участие официальные представители стран-членов TRASEKA и стран-наблюдателей, представители международных организаций.

Отметим, что TRACECA - программа международного сотрудничества между Европейским союзом и странами-партнёрами по организации транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия. В организационном плане TRACECA представляет собой межправительственную комиссию.

Программа TRACECA была создана в 1993 году на основе Брюссельской декларации при участии Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Затем к программе присоединились Молдова, Монголия и Украина, в 2000 году — Турция, Румыния и Болгария, в 2009 году - Иран.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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