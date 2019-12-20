Инам Керимов: Фермеры будут получать субсидии только в рамках электронной системы

20 декабря 2019 12:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Со следующего года в Азербайджане предоставление субсидий фермерам будет осуществляться только в рамках электронной системы.

Об этом министр сельского хозяйства Инам Керимов сказал, выступая на 2-м Республиканском форуме участников внешней торговли, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в этом году регистрацию в электронной сельскохозяйственной системе прошли 430 тысяч фермеров, а 270 тысяч фермеров предоставили информацию об осеннем посеве.

Керимов отметил, что наряду с увеличением объема сельского хозяйств в ВВП, в 2019 году, по сравнении с прошлым годом, был зарегистрирован существенный рост в экспорте сельскохозяйственной продукции.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Сеидова Кямаля. Редактор: Юсиф Агаев.)

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