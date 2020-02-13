Назначен замминистра экономики Азербайджана

Экономика 13 февраля 2020 11:00 (UTC+04:00)
Назначен замминистра экономики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Назначен заместитель министра экономики Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минэкономики.

Согласно информации, распоряжением главы государства на эту должность назначен Ровшан Наджаф.

Отметим, что в сентябре 2019 года Ровшан Наджаф был назначен председателем правления Службы финансового мониторинга.

До этого Наджаф возглавлял отдел по вопросам инновационного развития и электронного правительства Администрации Президента Азербайджана. До 2018 года он являлся исполнительным директором ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания».

Ровшан Наджаф - государственный советник третьего класса.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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