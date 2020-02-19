В Азербайджане не ожидается дефицита зерна - минсельхоз

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не ожидается дефицита зерна, сказал в среду Trend директор Центра аграрных исследований при министерстве сельского хозяйства Фирдовси Фикретзаде.

По его словам, в прошлом году зерновые запасы страны были полностью сформированы: "Импорт зерна уменьшился на 50 процентов. Ожидается снижение данного показателя и в этом году».

Фикретзаде также назвал причины увеличения импорта зерна в страну в сезоне 2018-2019 годов: "В 2017-2018 годах цены на зерно на мировом рынке поднялись. Поэтому местные предприниматели больше использовали резервное зерно. В связи с этим зерновой запас Азербайджана сократился с 1 миллиона 600 тысяч тонн до 700 тысяч тонн. В 2018-2019 годах цена на зерно на мировом рынке упала, и предприниматели начали пополнять зерновой запас".

Он добавил, что в связи с риском засухи в 2019-2020 годах ожидается сокращение производства зерна в мировом масштабе: "Но в Азербайджане это не приведет к его дефициту, потому что в прошлом году запасы страны уже были сформированы. Так что в Азербайджане имеется достаточный запас зерна».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)