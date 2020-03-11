Обнародованы доходы по АЧГ и "Шах Дениз"

БАКУ/Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) огласил доходы по месторождениям "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шах Дениз" по состоянию на первое марта текущего года, сообщили Trend в ГНФАР.

По данным источника, общие доходы по добыче нефти с месторождения АЧГ составили 1,005 миллиарда долларов.

Так, с первого января по первое марта текущего года доходы от реализации конденсата с месторождения "Шах Дениз" составили 69 миллионов долларов.

С 2007 года по март текущего года общие доходы от реализации газа с месторождения "Шах Дениз" составили 2,805 миллиарда долларов.