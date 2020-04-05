БАКУ /Trend/ - Банки и страховые компании в Азербайджане освобождаются от уплаты платежей в апреле в орган по надзору за финансовыми рынками (Центральный банк Азербайджана), сообщает Trend.

Это отражено в "Плане мероприятий по реализации Распоряжения Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства", утвержденном Кабинетом министров.

Цель этого состоит в том, чтобы оказать дополнительную поддержку финансовому сектору, на который пандемия оказала негативное воздействие.