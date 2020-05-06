Микаил Джаббаров принял участие во встрече министров экономики стран-членов Тюркского Совета в формате видеоконференции (ФОТО) (версия 2)

Экономика 6 мая 2020 21:54 (UTC+04:00)
Микаил Джаббаров принял участие во встрече министров экономики стран-членов Тюркского Совета в формате видеоконференции (ФОТО) (версия 2)

Первая версия опубликована в 20:54

БАКУ /Trend/ - 6 апреля состоялись обсуждения министров экономики и руководителей таможенных служб стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского Совета) и стран, имеющих статус наблюдателей в этой организации, в формате видеоконференции.

Как сообщили в среду Trend в министерстве экономики, целью видеоконференции было определение направлений совместной деятельности по выполнению вопросов, поднятых главами государств на чрезвычайном Саммите Тюркского Совета, проведенном по инициативе и под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева 10 апреля.

Мероприятие провел министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, председательствующий в настоящее время в организации.

На встрече были обсуждены текущая экономическая ситуация в странах-партнерах, разработка совместных предложений и практических мероприятий по устранению негативного социально-экономического влияния пандемии COVID-19, а также вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в соответствующих сферах в постпандемический период.

Микаил Джаббаров подчеркнул, что благодаря многочисленным превентивным мерам разного направления, своевременно принятым под руководством и непосредственным контролем Президента Ильхама Алиева, случаи инфицирования в стране были в ограниченном количестве. Министр отметил, что Азербайджан, являясь образцом продуманной и целенаправленной политики, выгодно отличается и в этом смысле. Джаббаров предоставил подробную информацию об оперативных и систематических мероприятиях, осуществляемых в первую очередь, опираясь на солидарность между государством и гражданином, для защиты здоровья людей, снижения воздействия пандемии на национальную экономику, оказания поддержки предпринимателям и наемным работникам понесших убытки сфер, сохранения рабочих мест, обеспечения соцзащиты населения, а также подготовки реальной почвы для применения новой модели экономического развития в постпандемический период.

С целью эффективного использования преимуществ, созданных соглашениями о свободной двусторонней торговле между странами-членами Тюркского совета, развития электронной торговли, министр экономики Азербайджана предложил принять меры для взаимного признания электронных подписей, создать Тюркский торговый дом, каталог пограничных и транзитных режимов, имеющихся в странах совета, информировать друг-друга о неотложных или планируемых изменениях в транспортном и транзитном режимах, а также в ближайшем будущем создать онлайн систему обмена информацией, позволяющей следить за товарами и процедурами.

Микаил Джаббаров, напомнив вопросы продвижения деятельности Тюркской торгово-промышленной палаты и создания Совместного инвестиционного Фонда в ходе чрезвычайного Саммита, проведенного главами государств-членов Тюркского совета в направлении устранения негативных воздействий на торговлю и инвестиции, сообщил, что наряду с расширением возможностей взаимного инвестирования, такой Фонд способствует развитию в наших странах предпринимательства, в частности малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест, поддержке инноваций, в конечном итоге экономическому и социальному развитию стран. Министр сообщил, что азербайджанская сторона готова оказать всяческую поддержку для создания Совместного инвестиционного фонда с расположением в Баку. Затронув вопрос цифровой экономики, Микаил Джаббаров напомнил, что в начале года было принято решение о создании в Азербайджане филиала Центра четвертой промышленной революции Всемирного экономического форума. По словам министра, для того, чтобы деятельностью Центра смогли воспользоваться братские страны, для региональной значимости Центра будут приняты все необходимые меры.

Микаил Джаббаров отметил, что формирование государственных продовольственных резервов имеет большое значение. С этой точки зрения было бы целесообразно сформировать единый список для всех стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

В ходе видеоконференции руководители соответствующих структур стран-участников дали подробную информацию о работе, проведенной в их странах для снижения негативного воздействия COVID-19 на экономическое развитие и торговые связи. Они также выступили с предложениями касательно совместных мероприятий, которые можно осуществить в рамках Тюркского совета.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями между руководителями таможенных служб стран и наблюдателей Тюркского совета. Руководители таможенных органов озвучили свои предложения по поводу практических шагов в период пандемии.

Генсек Тюркского совета Багдад Амреев выразил благодарность азербайджанской стороне за оперативную организацию.

В видеоконференции приняли участие генеральный секретарь Тюркского Совета Багдад Амреев, заместители генерального секретаря Омер Коджаман и Гисмет Гозалов, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, министр торговли Турции Рухсар Пекджан, заместитель премьер-министра Узбекистана, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов, заместитель министра торговли и интеграции Кайрат Торебаев, председатель Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Рустам Исатаев, министр экономики Кыргызстана Санжар Муканбетов, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, а также председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев, председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана Марат Султангазиев, председатель Государственной таможенной службы Кыргызстана Алтынбек Торутаев, председатель Государственного таможенного комитета Узбекистана Муротжон Азимов, генеральный директор по таможне Национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии Криштоф Бокои.

Микаил Джаббаров принял участие во встрече министров экономики стран-членов Тюркского Совета в формате видеоконференции (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Микаил Джаббаров принял участие во встрече министров экономики стран-членов Тюркского Совета в формате видеоконференции (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Микаил Джаббаров принял участие во встрече министров экономики стран-членов Тюркского Совета в формате видеоконференции (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Микаил Джаббаров принял участие во встрече министров экономики стран-членов Тюркского Совета в формате видеоконференции (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
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