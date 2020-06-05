О новшествах в связи с адресной социальной помощью в Азербайджане

Экономика 5 июня 2020 15:19 (UTC+04:00)
О новшествах в связи с адресной социальной помощью в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Изменения в закон "Об адресной государственной социальной помощи" служат упрощению условий предоставления и расширению охвата программы социальной помощи в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, предусмотренные изменения заключаются в том, что изменения в составе семьи либо непредоставление информации об этом не приведет к приостановлению выдачи адресной социальной помощи или отказу от ее назначения. То есть будут учитываться не изменения в составе семьи, а изменения в ее доходах.

Также срок предоставления информации об изменениях в доходе семьи был продлен с пяти до 15 рабочих дней. В законопроекте также отразилось создание механизма по привлечению к программе самозанятости семей, которым назначена адресная социальная помощь.

В то же время разработан проект по внесению изменения в "Правила обращения, назначения, предоставления и отказа от предоставления адресной государственной социальной помощи". Согласно новым поправкам, кредиты, взятые семьей, не будут учитываться как доход семьи, и в целом это не создаст помех для получения социальной помощи. Если раньше социальная помощь не назначалась, если среднемесячная сумма расходов на коммунальные услуги и связь на каждого члена семьи превышали на 10 процентов утвержденный по стране прожиточный минимум. Новые поправки предусматривают увеличение этой цифры до 15 процентов.

Как очередное нововведение будет значительно уменьшено число документов, которые требуются для назначения адресной государственной социальной помощи. То есть, граждане не будут представлять в виде заявлений-бланков информацию, которую можно получить из электронных баз данных.

Таким образом будет упрощен доступ малообеспеченных семей к адресной социальной помощи, а также будут созданы условия для выхода семей, которым эта помощь назначена, к малому бизнесу посредством программы самозанятости.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Израиле испытали баллистические ракеты малой дальности
В Израиле испытали баллистические ракеты малой дальности
Коронавирус выявили у сотрудника канцелярии премьера Израиля
Коронавирус выявили у сотрудника канцелярии премьера Израиля
Роман Абрамович приобрел за $65 млн долларов самую дорогую виллу Израиля
Роман Абрамович приобрел за $65 млн долларов самую дорогую виллу Израиля
Loading Bars
Лента новостей
Всемирно известный художник о введении жестких мер карантина в Азербайджане Интервью 16:03
Минздрав Туркменистана объявляет тендер на закупку лекарств Тендеры 16:03
Моя подруга прошла все круги ада коронавируса - заслуженная артистка Азербайджана Алмаз Мустафаева Социум 16:02
Ассоциация виноделов Азербайджана об освоении новых рынков экспорта Бизнес 16:01
Кулевский нефтяной терминал SOCAR ежегодно проводит инспекцию всего защитного оборудования Энергетика 15:59
«Лаборатория Касперского»: 73% сотрудников в мире не получали рекомендаций по безопасной удалённой работе ИКТ 15:57
Семь человек погибли в результате стрельбы в Алабаме США 15:56
ФАО и ГЭФ реализуют проект по развитию в Узбекистане Узбекистан 15:53
Минобразования Азербайджана ответит на обращения студентов в связи с оплатой обучения на следующей неделе Общество 15:51
Для внедрения новой технологии на месторождениях "Кюрсенги" и "Гарабаглы" в Азербайджане получены все разрешения Энергетика 15:47
Больше половины сделок по ценным госбумагам в Азербайджане пришлось на первичный рынок Финансы 15:47
Франция сократила импорт зерновых и бобовых из Турции Турция 15:41
Определен банк-агент еще двух ликвидированных банков Финансы 15:22
О новшествах в связи с адресной социальной помощью в Азербайджане Экономика 15:19
Азербайджан планирует увеличить производство табака «Вирджиния» Бизнес 15:18
Турция сократила экспорт продукции добывающей промышленности Турция 15:18
Кенуль Нуруллаева: Несмотря на принудительный характер принятых решений, люди безразлично относятся к коронавирусу Политика 15:15
Азербайджанский завод тестирует новейшие модели отопительного оборудования Бизнес 15:13
Азербайджан лидирует среди стран СНГ по эффективности борьбы с коррупцией Политика 15:04
Министры ОПЕК+ хотят добиться от Ирака и Нигерии усиленного сокращения добычи нефти в июле Энергетика 15:02
Германия намерена открыть турпоток в Италию Европа 15:01
Вместе мы сила – конкурс одноактных пьес в Азербайджане Культура 14:57
Водный оператор Азербайджана перейдет в эти выходные на особый режим работы Общество 14:55
Предприятие Азербайджана о планах экспорта текстильной продукции в текущем году Бизнес 14:53
Серьезно ограничены диверсионные и провокационные возможности врага по ряду направлений - ГПС Азербайджана Политика 14:41
Время бесконтактных платежей Бизнес 14:39
Бакинская текстильная фабрика огласила производственный потенциал изделий из трикотажа Бизнес 14:28
Минобразования Азербайджана о сроке приостановления учебного процесса Общество 14:28
МЧС Азербайджана: В период жесткого режима карантина посещать пляжи запрещено Общество 14:20
"Азеригаз" предупредил абонентов-владельцев смарт-счетчиков Общество 14:18
Активизируется сотрудничество Туркменистана с российскими регионами Бизнес 14:12
Названа дата проведения следующего заседания парламента Азербайджана Политика 14:11
Вакцина от коронавируса из Оксфорда пройдет испытания в Бразилии и США Другие страны 14:09
В Азербайджане продлен проект поддержки женского предпринимательства с участием SECO Бизнес 14:09
Самир Шарифов: Минфин согласен с некоторыми подходами Счетной палаты Финансы 13:58
Туркменистан предлагает пути преодоления проблем Каспийского региона, вызванных COVID-19 Туркменистан 13:52
Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла Общество 13:41
Власти Пекина сняли ограничения на въезд в столицу жителей из Уханя и провинции Хубэй Другие страны 13:33
Милли Меджлис принял в I чтении проект закона об исполнении бюджета Азербайджана на 2019 год Экономика 13:29
Доля Chrome на рынке Азербайджана возросла ИКТ 13:22
Вице-спикер Милли Меджлиса рассказал о событиях 4 июня 1993 года Политика 13:19
Агентство агрокредитования и развития обнародовало объем выданных субсидий азербайджанским фермерам Бизнес 13:18
Азербайджанский фильм включен в престижную программу Каннского кинофестиваля (ВИДЕО, ФОТО) Культура 13:17
Цена нефти Brent поднялась выше $41 Энергетика 13:13
Милли Меджлис в I чтении утвердил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Политика 13:12
В Азербайджане выпускные экзамены пройдут повторно в сентябре Общество 13:08
Ассоциация о планируемом объеме экспорта фундука из Азербайджана к концу 2020 года Бизнес 13:00
В Азербайджане зарегистрирован еще один профессиональный участник страхового рынка Экономика 12:58
Некоторые отделения ООО «Азерпочт» временно работать не будут Общество 12:57
Полиция Баку начала рейды против лиц, не носящих маски (ФОТО) Общество 12:46
МИД Азербайджана: Армения может столкнуться с тяжелыми последствиями своей безответственной политики Политика 12:42
Канада выделит Узбекистану 185 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом Узбекистан 12:31
В январе-апреле через порты Турции было перевезено свыше одного миллиона тонн мазута Турция 12:28
“Азеришыг” будет работать в выходные в усиленном режиме Общество 12:26
Сократился товарооборот Турции с Таджикистаном Турция 12:19
Обнародован объем перевалки грузов из Украины через порты Турции Турция 12:18
TƏBİB обратилось к лицам, которые будут совершать покупки накануне выходных Общество 12:16
"КазМунайГаз" проведет масштабную оптимизацию расходов Казахстан 12:13
Больше половины финансовых нарушений в Азербайджане приходится на бухгалтерские учеты и отчетности Финансы 12:12
У берегов Ирака затонуло иранское грузовое судно Общество 11:58
Ключ, как последняя надежда и символ родного дома… - фильм о Карабахской войне (ВИДЕО) Культура 11:55
Турция сократила экспорт ювелирных изделий Турция 11:54
Спикер парламента Азербайджана обратилась к гражданам в связи с правилами, введенными на выходные Политика 11:50
Президент Ильхам Алиев выделил 3,1 миллиона манатов на строительство дороги в Зардабе Политика 11:47
Обнародованы объемы перевалки авиационного топлива через порты Турции Турция 11:44
Обнародованы объемы перевалки дизеля через порты Турции Турция 11:43
Шахрияр Мамедъяров стал лицом депозитной кампании AccessBank Общество 11:42
Объем перевалки грузов через турецкий порт Бартин превысил 500 тыс тонн Турция 11:37
Туркменистан и Татарстан намерены активизировать сотрудничество в сфере бизнеса Бизнес 11:35
Обнародован новый состав Комиссии Азербайджана по борьбе с коррупцией от Милли Меджлиса Политика 11:34
Федеральное министерство: Германия поддерживает усилия по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта Политика 11:33
Объем перевалки грузов через турецкий порт Бандырма приблизился к 2 млн тонн Турция 11:25
Минсвязи о предоставлении национальным почтовым оператором онлайн-услуг в Азербайджане ИКТ 11:23
В январе-мае 2020 года Турция увеличила экспорт овощей и фруктов Турция 11:19
Абшеронская кольцевая ж/д временно приостанавливает работу Общество 11:17
Объем перевалки грузов через турецкий порт Гемлик превысил 3 млн тонн Турция 11:16
Дорожная полиция Азербайджана предупредила владельцев личных автомобилей Общество 11:13
Словакия полностью открыла границы с Венгрией и Австрией Европа 11:03
Объем перевалки грузов через турецкий порт Искендерун превысил 18 млн тонн Турция 11:02
В Армении за сутки выявили 596 случаев заражения COVID-19 Армения 10:59
Узбекистан приглашен на Всемирный кролиководческий конгресс Узбекистан 10:49
Власти Чехии сняли запрет на поездки в Австрию, Венгрию и Германию Европа 10:43
В Узбекистане число заболевших коронавирусом достигло 3965 Узбекистан 10:43
Турция сократила экспорт цемента на мировые рынки Турция 10:37
Демократия есть закон и порядок: радикалам этого не понять - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 10:36
Цены на нефть изменились разнонаправленно Энергетика 10:34
Экспорт стали из Турции сократился более чем на 22% Турция 10:33
Туркменистан и итальянская Eni обсудили сотрудничество в топливно-энергетической сфере Энергетика 10:30
В США рассчитывают получить вакцину от коронавируса до конца года США 10:29
EMIN переболел коронавирусом (ВИДЕО) Социум 10:28
Azercell Telegram Bot - ваш новый путеводитель по цифровому миру! Экономика 10:24
Обе министерские встречи ОПЕК пройдут в один день Энергетика 10:22
Президенты Грузии и Албании обсудили возможность прямых авиарейсов между странами Грузия 10:20
Перспективы экономического развития Азербайджана в постпандемический период Экономика 10:15
Золото в Азербайджане подорожало Финансы 09:46
Япония планирует начать вакцинацию от коронавируса в первой половине 2021 года Другие страны 09:44
Nikkei: Toshiba отчиталась об убытке в $1 млрд Другие страны 09:42
Парламент Азербайджана обсудит сегодня четыре вопроса Политика 09:33
Курс маната по отношению к мировым валютам Финансы 09:27
АБР поддерживает усилия Азербайджана по диверсификации энергетического баланса Энергетика 09:27
Все новости