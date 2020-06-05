О новшествах в связи с адресной социальной помощью в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Изменения в закон "Об адресной государственной социальной помощи" служат упрощению условий предоставления и расширению охвата программы социальной помощи в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, предусмотренные изменения заключаются в том, что изменения в составе семьи либо непредоставление информации об этом не приведет к приостановлению выдачи адресной социальной помощи или отказу от ее назначения. То есть будут учитываться не изменения в составе семьи, а изменения в ее доходах.

Также срок предоставления информации об изменениях в доходе семьи был продлен с пяти до 15 рабочих дней. В законопроекте также отразилось создание механизма по привлечению к программе самозанятости семей, которым назначена адресная социальная помощь.

В то же время разработан проект по внесению изменения в "Правила обращения, назначения, предоставления и отказа от предоставления адресной государственной социальной помощи". Согласно новым поправкам, кредиты, взятые семьей, не будут учитываться как доход семьи, и в целом это не создаст помех для получения социальной помощи. Если раньше социальная помощь не назначалась, если среднемесячная сумма расходов на коммунальные услуги и связь на каждого члена семьи превышали на 10 процентов утвержденный по стране прожиточный минимум. Новые поправки предусматривают увеличение этой цифры до 15 процентов.

Как очередное нововведение будет значительно уменьшено число документов, которые требуются для назначения адресной государственной социальной помощи. То есть, граждане не будут представлять в виде заявлений-бланков информацию, которую можно получить из электронных баз данных.

Таким образом будет упрощен доступ малообеспеченных семей к адресной социальной помощи, а также будут созданы условия для выхода семей, которым эта помощь назначена, к малому бизнесу посредством программы самозанятости.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)