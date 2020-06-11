Улучшено газоснабжение 18 сел Зардабского района Азербайджана (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - Улучшено газоснабжение 18 сел Зардабского района общей численностью четыре тысячи абонентов.
Как сообщили в четверг Trend в ПО "Азеригаз", 11 июня в селе Салахлы Зардабского района полностью обновлен и передан в пользование газопровод через реку Гарасу, который играет важную роль в снабжении газом этих сел. Данные работы были проведены в рамках программы по улучшению газоснабжения на 2020-2021 годы.
Стальная труба диаметром 219 миллиметров проложена через реку на расстоянии 60 метров внутри трубы диаметром 530 миллиметров, стоящей на опорах высотой четыре метра, что полностью гарантирует устойчивость газовой линии.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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