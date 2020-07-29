Названы нерабочие дни в Пространстве оказания имущественных услуг Госслужбы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В связи с Гурбан байрамы с 31 июля по 3 августа в Пространстве оказания имущественных услуг Государственной службы по имущественным вопросам Азербайджана будут нерабочие дни.

Как сообщили в среду Trend в Госслужбе, с четвертого августа граждане смогут воспользоваться соответствующими услугами, обратившись в Пространство оказания имущественных услуг.