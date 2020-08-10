Выявлены санитарно-эпидемиологические нарушения в 132 объектах предпринимательства - минэкономики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министерство экономики продолжает проводить мониторинг соблюдения обязательных правил в объектах предпринимательства.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве, в ходе мониторингов, проведенных министерством экономики в целях контроля соблюдения обязательных правил особого режима карантина в 1296 объектах предпринимательства в Насиминском, Наримановском, Сабаильском, Низаминском, Бинагадинском, Хазарском, Ясамальском, Хатаинском, Сураханском, Гарадагском, Сабунчинском районах города Баку в целом в 132 были выявлены нарушения правил социального поведения и санитарно-эпидемиологических требований. До сведения предпринимателей в очередной раз была доведена важность соблюдения установленных правил, а также тот факт, что в противном случае будут приняты серьезные меры.

По каждому из фактов были составлены протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административных проступках.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)