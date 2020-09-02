ГТК Азербайджана провел встречу с компаниями, занятыми в сфере курьерских и почтовых доставок

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана провел встречу с представителями крупных компаний, осуществляющих деятельность в сфере курьерских и почтовых доставок. Во встрече приняли участие начальник секретариата ГТК Анар Сулейманов, руководители главных управлений, соответствующих структур.

Как сообщили в среду Trend в Госкомитете, Анар Сулейманов подробно проинформировал участников встречи об изменениях, внесенных 21 августа этого года в "Льготные и упрощенные правила перемещения физическими лицами через таможенную границу товаров, не предусмотренных для производственных и коммерческих целей", утвержденные постановлением Кабмина от 14 октября 2013 года № 305. Сулейманов сообщил, что целью проведения встречи является детальное осведомление о данных изменениях компаний, действующих в этой сфере, разъяснение пл интересующим их вопросам.

Было отмечено, что данные изменения упростят перемещение физическими лицами через таможенную границу товаров, не предусмотренных для производственных и коммерческих целей, по льготным и упрощенным правилам, послужат борьбе с теневой экономикой и предотвращению контрабанды, а также сыграют исключительную роль в обеспечении бюджетных поступлений.

В заключение встречи официальные лица Госкомитета ответили на вопросы представителей крупных компаний, осуществляющих деятельность в сфере курьерских и почтовых доставок

(Текст: Турал Гараджаев)