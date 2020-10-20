В Азербайджане оказана поддержка предпринимателям, работающим в прифронтовых районах

БАКУ /Trend/ - Начиная с 27 сентября вооруженные силы Армении в очередной раз осуществили военные провокации, интенсивно обстреляли военные объекты и населенные пункты Азербайджанской Республики. В результате контрнаступлений, проведенных азербайджанской армией, атаки противника были отражены на различных направлениях фронта, и теперь отважные азербайджанские солдаты освобождают наши исторические земли от оккупации. Враг, беспомощный перед лицом успешных боевых действий нашей армии, атакует гражданские объекты и мирных жителей. В результате военной провокации Армении также серьезно пострадали многие объекты предпринимательства.

В это непростое время Азербайджан снова поддерживает предпринимателей.

В целях снижения воздействия материального ущерба на бизнес, обеспечения устойчивости предпринимательской деятельности Государственная налоговая служба при Министерстве экономики полностью отменила решения о наложении финансовых санкций на налогоплательщиков.

Данное решение Trend прокомментировал заместитель начальника Главного правового управления Государственной налоговой службы при Минэкономики Анар Рзаев. По его словам, Государственная налоговая служба, принимая во внимание Закон «Об административном производстве», Налоговый кодекс и другие нормативные правовые акты, отменила административные акты, предусматривающие финансовые санкции для предпринимателей, работающих на прифронтовой зоне. В связи с этим соответствующим налоговым органам даны поручения.

Замглавы ведомства отметил, что в 2013 году постановлением с предпринимателей было снято более 6 миллионов манатов финансовых санкций. Это решение распространяется на налогоплательщиков из полностью или частично оккупированных регионов, а также тех, кто находится в прифронтовых территориях, включая Тертерский, Геранбойский, Нафталанский, Агджабединский, Бардинский, Бейлаганский, Дашкесанский, Гедабекский и ряд других районов. Решение касается микро- и малого предпринимательства.

Анар Рзаев сказал, что устойчивое и беспрепятственное осуществление деятельности субъектов предпринимательства всегда находится в центре внимания государства. В случае необходимости в будущем будут приняты соответствующие меры.

(Текст: Жаля Гасымова Редактор: Наталья Кочнева)