В Азербайджане расширены полномочия учредителей публичных юридических лиц

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении поправки в закон "О публичных юридических лицах".

Как передает во вторник Trend, согласно поправке, расширены полномочия учредителей публичных юридических лиц.

Учредитель публичного юридического лица также будет иметь право утверждать структуру, фонд оплаты труда, количество сотрудников и размер их заработной платы (окладов, премий, надбавок и других выплат).