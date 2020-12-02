БАКУ /Trend/ - Для связи освобожденных от оккупации территорий Азербайджана с другими районами страны будут созданы новые маршруты, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госслужбу автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Сообщается, что первоначально для осуществления пассажироперевозок в селах и поселках, которые будут построены на освобожденных от оккупации территориях, планируется создать маршруты, соединяющие райцентры с крупными селами и поселками. Также планируется создать регулярные внутрирайонные (внутригородские) и междугородние и межрайонные маршруты пассажироперевозок, которые соединят Баку и другие города республики – Сумгайыт, Гянджу, Лянкяран, Мингячевир, Барду, Тертер и др. с райцентрами.

После возвращения местного населения в родные места количество регулярных маршрутов пассажироперевозок будет регулироваться в соответствии с пассажиропотоком по мере необходимости.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)