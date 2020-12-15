В Азербайджане создан Государственный фонд по стандартизации

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила организации, содержания, обновления и охраны Государственного фонда по стандартизации".

Как сообщает во вторник Trend, Фонд является информационным ресурсом, состоящим из совокупности документов в области стандартизации и управляемым национальной структурой стандартизации, а также созданным во взаимодействии с соответствующими государственными органами (учреждениями), соответствующими международными, региональными, а также с местными организациями.

Национальной структурой по стандартизации является публичное юридическое лицо "Азербайджанский институт стандартизации".

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