Проведение аудита на судах ASCO подчеркивает важность соответствия международным стандартам

БАКУ/Trend/ - Проведено онлайн-совещание по итогам аудита на судах Транспортного и Нефтяного Флотов Азербайджанского Каспийского Морского Пароходства (ASCO) за 2020 год.

Как сообщили об этом Trend в ASCO, в аудиторском отчете, составленном независимым аудитором Бяйляром Агаевым были выявлены недоработки в документации, подготовке персонала, организации обучения, транспортировке и охране грузов, техническом состоянии противопожарного оборудования, аварийно-спасательных машин на судах ASCO.

"Устранение недоработок, выявленных во время аудита, ведёт к положительным результатам в вопросах безопасного плавания. Целью проведенного аудита является обеспечение эксплуатации судов в соответствии с требованиями международных конвенций, участником которых является Азербайджан",- заявил Бяйляр Агаев.

В свою очередь, выступивший на заседании председатель ASCO Рауф Велиев подчеркнул важность проведения аудита на судах в соответствии с международными стандартами.

Кроме того, он дал поручение руководителям соответствующих ведомств, направленное на улучшение технического состояния судов ASCO, обеспечение помещениями для работы и отдыха членов экипажей согласно требованиям соответствующих конвенций, а также на устранение текущих проблем.

"Большинство недостатков, отраженных в отчете, уже устранены. Также принимаются меры по устранению других недочётов", - сказали представители флотилий.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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