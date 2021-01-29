Возобновлен экспорт томатов из Азербайджана в Казахстан (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Возобновлен экспорт томатов из Азербайджана в Казахстан, сообщили в пятницу Trend в Агентстве пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана.

Было отмечено, что последовательные меры в направлении снятия ограничений на экспорт томатной продукции из Азербайджана в Республику Казахстан продолжаются.

В результате переговоров между Агентством и профильными структурами Казахстана, а также на основании доказательств того, что в пробах, взятых специалистами Агентства с различных хозяйств из возвращенных партий, а также из томатной продукции на местном рынке, не обнаружен вирус коричневой морщинистости и другие вирусы, с 29 января 2021 года был разрешен экспорт томатной продукции в Казахстан с 40 азербайджанских предприятий.

В то же время, учитывая, что данный вирус классифицируется в ряде стран мира как новый карантинный вредитель, была достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы в составе экспертов из обеих стран для его изучения.

Агентство проведет обследование на наличие вируса коричневой морщинистости в каждой партии продукции, разрешенной к экспорту, после чего субъекты предпринимательства, которые получат соответствующий сертификат по результатам обследований, смогут экспортировать томатную продукцию.

В настоящее время АПБ Азербайджана продолжает обсуждения с профильными структурами Казахстана.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)