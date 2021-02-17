Азербайджан в качестве надежной транзитной страны получит большие доходы - депутат

БАКУ /Trend/ - Создание новой транспортной инфраструктуры на наших освобожденных территориях не только превратит Азербайджан в новый транспортный узел, но и обеспечит большой финансовый доход страны.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Гусейнов.

По его словам, строительство новых международных аэропортов, железных и автомобильных дорог на наших освобожденных территориях делает нашу страну новым транспортным узлом и увеличивает возможности транзита.

Депутат подчеркнул, что в данном контексте железная дорога Горадиз-Зангилан-Агбенд, фундамент которой был заложен во время поездки Президента Ильхама Алиева в Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джебраильский районы, имеет стратегическое значение.

"Эта железнодорожная линия является важной частью транспортного коридора между Азербайджаном и его неотъемлемой частью - Нахчыванской Автономной Республикой. Строительство железнодорожной линии между Азербайджаном и Нахчываном также станет второй железнодорожной веткой между Турцией и Азербайджаном после Баку-Тбилиси-Карс, что облегчит транспортировку товаров и грузов между двумя странами, а также повысит значение Азербайджана как транзитной страны между Турцией и Центральной Азией.

Благодаря этому откроются новые возможности для транспортировки товаров и продуктов из Турции в Среднюю Азию через Азербайджан. Если учесть, что на наших освобожденных территориях будет создано большое количество производств, будет выпускаться широкий спектр продукции, в то же время есть большой потенциал в сфере сельского хозяйства и туризма, созданная новая транспортная инфраструктура не только увеличит экспортный потенциал страны, но и будет стимулировать прибытие туристов в нашу страну. Новая транспортная инфраструктура также облегчит перевозку пассажиров и грузов внутри страны. В частности, создание новых возможностей улучшит бизнес-среду и повысит интерес инвесторов к нашей стране.

Наши освобожденные территории помогут Азербайджану получить экономические, политические и стратегические преимущества, а также позволят большему количеству валюты поступать в нашу страну и увеличат наши доходы. Таким образом, доходы от транзита через новую транспортную инфраструктуру, производство и экспорт новой продукции, а также прибытие туристов в целом послужат развитию экономики страны, повышению благосостояния населения", - подчеркнул Айдын Гусейнов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)