Беларусь исключила Азербайджан из списка стран, в которых регистрируются случаи COVID-19
БАКУ /Trend/ - Министерством здравоохранения Беларуси в соответствии с принятыми критериями обнародован Перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19.
Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство, из этого Перечня с четвертого марта 2021 года исключены четыре страны.
Так, из списка исключены Азербайджан, Исландия, Кыргызстан и Марокко.
Кроме того, министерством в Перечень были внесены Финляндия, Куба и Малайзия.
Отметим, что в этом списке минздрава Беларуси находятся сейчас 145 стран.
Напомним, что на сегодня национальным авиаперевозчиком "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в направлении Беларуси прямое авиасообщение не осуществляется.
(Автор: Садраддин Агджаев)
Twitter: agdzhaev
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