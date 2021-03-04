Беларусь исключила Азербайджан из списка стран, в которых регистрируются случаи COVID-19

БАКУ /Trend/ - Министерством здравоохранения Беларуси в соответствии с принятыми критериями обнародован Перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство, из этого Перечня с четвертого марта 2021 года исключены четыре страны.

Так, из списка исключены Азербайджан, Исландия, Кыргызстан и Марокко.

Кроме того, министерством в Перечень были внесены Финляндия, Куба и Малайзия.

Отметим, что в этом списке минздрава Беларуси находятся сейчас 145 стран.

Напомним, что на сегодня национальным авиаперевозчиком "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в направлении Беларуси прямое авиасообщение не осуществляется.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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