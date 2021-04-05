В Азербайджане 18 предприятий зарегистрированы на предмет продовольственной безопасности

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается процесс регистрации субъектов предпринимательства на предмет продовольственной безопасности.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана, пятого апреля 18 субъектов предпринимательства, которые осуществляют деятельность в сфере пищевой продукции, были зарегистрированы на предмет продовольственной безопасности в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О пищевых продуктах».

По результатам проверок и экспертиз, проведенных в этот день, случаев отказа в регистрации на предмет безопасности пищевых продуктов не зафиксировано.

Агентство вновь призывает субъекты предпринимательства, функционирующие в сфере пищевой продукции, пройти регистрацию на предмет безопасности пищевых продуктов и вести свою деятельность в соответствии с законом.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)