Агентство по развитию МСБ Азербайджана повышает информированность предпринимателей

БАКУ /Trend/ - В мае Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (МСБ) организует в просветительских целях встречи для субъектов микро-, малого и среднего бизнеса для повышения уровня информированности в сферах производства продукции виноградарства, меда, винной и органической продукции, по ситуации в секторе общепита в связи с пандемией, доступу предпринимателей к бухгалтерским, юридическим и финансовым услугам, механизмам поощрения экспорта, сообщает в среду Trend со ссылкой на агентство.

Информацию об онлайн-встречах, которые состоятся при организации агентства, субъекты МСБ могут получить по ссылке https://smb.gov.az/az/events?slug=tedbir.

Предприниматели также могут посредством сайта [email protected] сообщить о вопросах, которые они хотят обсудить.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)