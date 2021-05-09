AzFina и ЦБА разрабатывают законопроект о регулировании деятельности платежных систем

БАКУ /Trend/ - Ассоциация финансовых технологий (AzFina) и Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разрабатывают законопроект о регулировании деятельности платежных систем и операторов, сказал Trend председатель AzFina Руслан Талыбов.

По его словам, Ассоциация привлечет к подготовке нового законопроекта всех участников этой сферы.

Талыбов отметил, что данный законопроект разрабатывается в соответствии с пунктами 11 (объекты гражданского права) и 15 (основы финансовой деятельности налоги, пошлины и сборы) части 1 статьи 94 Конституции Азербайджана.

"Положения нового законопроекта охватят вопросы регулирования в сфере платежных услуг, в том числе права и обязанности участников, правовые основы деятельности платежных организаций, операторов платежных систем. Будут обеспечены регулирование безопасного и эффективного функционирования платежных систем, правовые и экономические основы контроля над поставщиками платежных услуг и систем", - подчеркнул председатель AzFina.

Кроме того, в AzFina ведутся переговоры с международными организациями в области расширения развития сегмента финтеха страны, сказал он.

Напомним, что на сегодня участниками Ассоциации финансовых технологий являются платежные системы eManat, MillliÖn, Hesab.az, Paynet, FynDaynamex, Portmanat, ePul, PulPal и ряд других.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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