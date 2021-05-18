В Азербайджане состоялось 3-е заседание Рабочей подгруппы по зоне «зеленой» энергии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось третье заседание Рабочей подгруппы по зоне «зеленой» энергии, созданной в целях координации деятельности соответствующих госструктур в связи с разработкой «Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2021–2025 годы» в соответствии с «Национальными приоритетами по социально-экономическому развитию – Азербайджан 2030».

Как сообщили во вторник Trend в Министерстве энергетики, на встрече под председательством министра энергетики Парвиза Шахбазова в режиме видеоконференции была обсуждена проделанная за прошедший период работа. Были согласованы промежуточные цели и задачи, состоялся обмен мнениями о дальнейших шагах.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)