В Азербайджане состоялось 3-е заседание Рабочей подгруппы по зоне «зеленой» энергии (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Состоялось третье заседание Рабочей подгруппы по зоне «зеленой» энергии, созданной в целях координации деятельности соответствующих госструктур в связи с разработкой «Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2021–2025 годы» в соответствии с «Национальными приоритетами по социально-экономическому развитию – Азербайджан 2030».
Как сообщили во вторник Trend в Министерстве энергетики, на встрече под председательством министра энергетики Парвиза Шахбазова в режиме видеоконференции была обсуждена проделанная за прошедший период работа. Были согласованы промежуточные цели и задачи, состоялся обмен мнениями о дальнейших шагах.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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