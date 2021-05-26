Азербайджан и Япония намерены до 2022 г. согласовать положения новой Конвенции об отмене двойного налогообложения

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Япония намерены до 2022 года полностью согласовать положения Конвенции об отмене двойного налогообложения в отношении доходов и имущества и устранения случаев уклонения от уплаты налогов.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана, состоялась встреча представителей Азербайджана и Японии в формате видеоконференции, в которой с азербайджанской стороны приняли участие эксперты Госналоговой службы, представители МИД и министерства финансов, а с японской - представители министерств иностранных дел и финансов.

"Подписание новой конвенции создаст благоприятные условия для азербайджанских инвесторов. С этой точки зрения новый документ имеет важное значение в области расширения обмена информацией и формирования эффективной налоговой среды", - сказал исполняющий обязанности начальника Главного управления международного налогообложения и налогового мониторинга Госналоговой службы Орхан Мусаев.

По итогам обсуждений стороны полностью согласовали все положения проекта конвенции.

Отметим, что это уже вторая в нынешнем году встреча, посвященная обсуждению проекта конвенции.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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